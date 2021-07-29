Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Cem Karaca oldu
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Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Cem Karaca oldu

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Cem Karaca oldu
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Spor

TFF 2. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'un teknik direktörlük görevine Cem Karaca getirildi.

TFF 2. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'un teknik direktörlük görevine Cem Karaca getirildi.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek, sportif direktör Murat Daldık ve yönetim kurulu üyeleri ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir araya gelen Cem Karaca ile yapılan görüşme sonunda 1 yıllığına anlaşma sağlandı.

Teknik direktör Karaca'nın ekibinde yardımcı antrenörlük görevini Erhan Albayrak, kaleci antrenörlük görevini Seyit Dinçdemir, maç performans ve analiz antrenörlüğü görevini İrem Özdemir, atletik performans antrenörlük görevini Evrensel Heper üstlenecek.

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Cem Karaca oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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