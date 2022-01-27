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Eskişehirspor, Pazarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Eskişehirspor, Pazarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Pazarspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehirspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Pazarspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde başlayan antrenmanda Eskişehirsporlu oyuncular, ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Sportif sakatlığına bağlı tedavisi devam eden Onur Bayramoğlu ve karantina süreci devam eden Utku Kızılkaya antrenmanda yer almadı. Tamamlanan çalışmaların ardından Eskişehirspor kafilesi, yarın sabah saatlerinde Rize'ye hareket edecek.

Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 13 puan ile ligde 18'inci sırada yer alırken, Pazarspor ise 25 puan ile 12'nci sırada bulunuyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Pazarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, Pazarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, Pazarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, Pazarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Eskişehirspor, Pazarspor, Hanefi, Pazar, Spor, Haber

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