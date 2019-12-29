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Eskişehirspor maçı sonrası tribünde kavga çıktı

TFF 1. Lig'nin 17. haftasından Boluspor sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.

29.12.2019 17:49 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:51
Eskişehirspor maçı sonrası tribünde kavga çıktı

TFF 1. Lig'nin 17. haftasından Boluspor sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 44. dakikasında ofsayt pozisyonuna itiraz eden Boluspor teknik direktörü Osman Özköylü'ye maçın hakemi Bülent Birincioğlu tarafından kırmızı kart gösterildi.

Yaşanan tartışmada yedek kulübesinden sahanın yakınına gelerek, rakip takımın kalecisi 'a elle iterek tepki gösteren Bolusporlu Ümit Kurt da aynı dakikada kırmızı kart gördü.

Kırmızı kart gören teknik direktör Özköylü ile yedek oyuncu Kurt tribüne gönderildi.

Takımın başına yardımcı antrenör Fatih Çardak geçti.

Maçın ardından kapalı tribünde Eskişehirspor ile Boluspor taraftarları arasında arbede yaşandı. Arbedeye polis ve güvenlik ekipleri müdahale etti. Boluspor taraftarlarının tribünden çıkarılmasının ardından Eskişehirspor taraftarları da güvenlik önlemleri altında tribünü boşalttı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Eskişehirspor maçı sonrası tribünde kavga çıktı
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