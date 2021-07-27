Eskişehirspor'da Başkan Mehmet Şimşek oldu
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Eskişehirspor'da Başkan Mehmet Şimşek oldu

Eskişehirspor'da Başkan Mehmet Şimşek oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da eski Divan Kurulu Üyesi Mehmet Şimşek, oy çokluğuyla kulüp başkanlığına seçildi.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da eski Divan Kurulu Üyesi Mehmet Şimşek, oy çokluğuyla kulüp başkanlığına seçildi.

12 Temmuz'da yönetime aday çıkmaması nedeniyle ara verilen Eskişehirspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde devam etti. Toplantı, Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmanın ardından Divan Kurulu üyelerinden Mehmet Şimşek görevinden istifa ederek Eskişehirspor başkanlığına aday oldu. Şimşek, yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na sundu. Divan Kurulu aday yönetim listesini delegelere okudu. Mehmet Şimşek başkanlığındaki yönetim kurulu oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim kurulunda; Erkan Koca, Özgür Marangoz, Selim Demircioğlu, Özgür Tulum, Mete Yılmaz, Zafer Taşer, Özgür Sürücü, Doğukan İntepe, Kamil Özkeser, Serhan Taşdemir, Cihan Gürsoy, Hasan Fıstık, Mustafa Topkaya, Eyüp Can yer aldı.

"HEP BERABER ESKİŞEHİRSPOR'UN DİRİLİŞ HİKAYESİNİ DÜNYAYA İZLETELİM"

Oy çokluğuyla başkan seçilen Mehmet Şimşek, Eskişehirspor'un siyaset üstü olduğunu ve bu sebeple AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini de duyurdu. Başkanlık konuşması yapan Mehmet Şimşek, "Şimdi sizin huzurlarınızda bu armaya değer veren herkesi bir olmaya, biz olmaya davet ediyorum. Gelin siyasi çekişmeleri, kişisel husumetleri, kalp kırıklıklarını rafa kaldırıp biz olalım ve hep beraber Eskişehirspor'un diriliş hikayesini tüm dünyaya izletelim. Biz her yere düştüğümüzde bir avuç kumla ayağa kalkacağız. Büyüklerimizin emanetine hıyanet etmeyeceğiz ve ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. Bu abluka dağılacak" dedi.

"BORÇLARIMIZI DAHA EKONOMİK ISKONTOLARLA ÖDEMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Mehmet Şimşek başkanlığındaki yönetim kurulunun Eskişehirspor adına hayırlı olmasını dileyen Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu, "Transferin açılması noktasında iyi mücadele ettik ama Eskişehirspor, Eskişehir'de sıkıntılı olarak görünüyor. Fakat Eskişehirspor Türkiye çapında çok büyük bir marka. Kulübümüzü kapattırmayacağız dedik. Bu konuda başarılı olduk. Yeni yönetime gelecek arkadaşların omuzlarında çok büyük bir yük var. Kulübün tabi ki borcu var. Olanlar olmuş, bunu daha fazla anlatıp küçük düşürmemizin anlamı yok. Arkadaşlar 150 milyon TL civarında futbolcu, antrenör alacakları; 9 milyon TL vergi ve 23 milyon TL SGK olmak üzere bir borçlar karşı karşıya kalacaklar. Toparlayıcı olmaya çalışacağız. Kulüp bizimdir ve büyük bir kulüptür. Bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Borçlarımızı daha ekonomik ıskontolarla ödemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Mehmet Şimşek'in Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu'nun elinden başkanlık mazbatasını almasıyla sona erdi.

(Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot/İHA)

Eskişehirspor'da Başkan Mehmet Şimşek oldu
Eskişehirspor'da Başkan Mehmet Şimşek oldu
Eskişehirspor'da Başkan Mehmet Şimşek oldu
Eskişehirspor'da Başkan Mehmet Şimşek oldu
Eskişehirspor'da Başkan Mehmet Şimşek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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