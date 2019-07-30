Eskişehirspor Başkanı Taş: İstifa etmeye hazırım



Eskişehirspor Başkanı Osman Taş, "Eğer Eskişehirspor'un önü Osman Taş ile kesiliyorsa bugün istifa etmeye hazırım" dedi.

TFF 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor, 2019-2020 sezonuna sayılı günler kala zor dönemden geçiyor. Kulübün durumuyla ilgili Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Osman Taş, '26 saat 1 şehir' kampanyasında satılan formalardan elde edilen paraların peşine düşüldüğünü söyledi. 2015 yılından kalan 4 icra tebligatının kulübe ulaştığını anlatan Başkan Taş, şöyle konuştu:

"Ben bugüne kadar hep sustum. Susmamın bir sebebi vardı. Yönetimin çalışmadığı gibi yalan haberlere karşın biz hep sustuk. Bugünden sonra susmuyoruz artık. Eğer Eskişehirspor'un önü Osman Taş ile kesiliyorsa ben bugün istifa etmeye hazırım. 24 saat de zaman tanıyorum. ya bu insanlar bizim artık yolumuzu kesmezler ya da bu 24 saat sonunda ben bütün eski dosyaları açacağım. Açık ve net söyleyeyim; ben eskiye yönelik bir şey yapmak istemiyordum ama artık yeter. Benim tüylerim diken diken oluyor. Bugün 4 tane icra geldi. 'Yazıklar olsun' diyorum. Eğer 5 yaşındaki bir çocuğun parasına göz diktiyseniz yazıklar olsun. Biz kulübü kurtarmaya çalışıyoruz, siz bize köstek oluyorsunuz. Bu açıdan üstüne basa basa söylüyorum; 24 saat süre veriyorum, eğer bize tekrar köstek olmak isterlerse ben dosyaları teker teker açacağım. Ben bilemediğiniz kadar çok iyi bir Eskişehirspor taraftarıyım ve şehrimi çok seviyorum. Biz kumbara kampanyasını dilencilik için yapmadık. Bu konular üst üste geldiği için, puan silinmesi olduğu için biz dedik ki; 'Bizim kurtuluşumuz nasıl olur?' Yönetim olarak demiyorum, üstüne basa basa 'Eskişehirspor olarak' diyorum. Arkadaşlarla 'Bir kumbara kampanyası yapalım' dedik; amaç Eskişehirspor'u kurtarmaktı. Gerçekten 'Yazıklar olsun' diyorum. Bugünü mü beklediniz? Kasaya 5 kuruş para girmesini mi beklediniz? 4 senedir bekliyorsunuz da 1 ay daha mı bekleyemiyorsunuz? Ben anlamıyorum bu insanları. Sonra da çıkıp dışarı 'Biz Eskişehirsporluyuz' diyorlar. Hiçbiriniz Eskişehirsporlu değilsiniz, hiçbiriniz."

"Tekrarlıyorum; eğer Eskişehirspor'un önünü ben kesiyorsam ben bugün hemen şimdi istifamı vermeye hazırım. Yeter ki Eskişehirspor kurtulsun" diye sözlerini sürdüren Taş, "Bugün sabah internette okudum; yaptığımız kampanyada, forma satışının geliri EsStore'a mı gidiyormuş? Böyle saçma bir şey mi olur. Ben Eskişehirspor'un 5 yıllık isim haklarını aldım, önümüzdeki 5 yıl değil, 10 yıl bile Eskişehirspor'a hepsini hibe etmeye hazırım."



Kaynak: DHA

- Eskişehir