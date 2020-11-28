Eskişehirspor Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı
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Eskişehirspor Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

28.11.2020 14:34 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:39
Eskişehirspor Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Altınordu'yu konuk edecek olan Eskişehirspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Altınordu'yu konuk edecek olan Eskişehirspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde 11: 30'da başlayan antrenmanda Eskişehirsporlu oyuncular teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı. Karşılaşma saatini beklemeye geçen siyah-kırmızılılar tesiste kampa girdi. Maç öncesinde İzmir temsilcisi Altınordu topladığı 20 puan ile liderlik koltuğunda otururken, Eskişehirspor ise 1 puan ile son sırada yer alıyor. - ESKİŞEHİR

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Eskişehirspor Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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