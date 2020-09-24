Eskişehirspor Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Eskişehirspor Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

24.09.2020 17:52 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:56
Eskişehirspor Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Özer ve yardımcı antrenörler yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Şut çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Ligin 3. haftasında İzmir ekibiyle karşılaşacak olan EsEs, maçtan galip ayrılmak istiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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