Eskişehirspor, Adanaspor maçında ilk galibiyetini almak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehirspor, Adanaspor maçında ilk galibiyetini almak istiyor

27.01.2021 12:58 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:03
Eskişehirspor, Adanaspor maçında ilk galibiyetini almak istiyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçını kazanarak bu sezon ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçını kazanarak bu sezon ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

TFF 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenmanda, tedavileri devam eden Sunday Alimi, Bedirhan Altunbaş ve Muhammet Yahya Akbulut ile Ümit Milli Takımı kampında bulunan Bilal Ceylan ve Furkan Balaban yer almadı. Bu sezon çıktığı 18 karşılaşmadan 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ayrılan Eskişehirspor'da futbolcular, Adanaspor maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetlerini almayı hedeflediklerini belirtti.


Eskişehirspor, Adanaspor maçında ilk galibiyetini almak istiyor
Eskişehirspor, Adanaspor maçında ilk galibiyetini almak istiyor
Eskişehirspor, Adanaspor maçında ilk galibiyetini almak istiyor
Eskişehirspor, Adanaspor maçında ilk galibiyetini almak istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Guy Ritchie Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Okan Buruk Caner Erkin Serdar Aziz Ali Şansalan Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehirspor, Adanaspor maçında ilk galibiyetini almak istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 13:02:53. #1.15#
title