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Eskişehirli kick boksçular İstanbul'da şehirlerini gururlandırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Eskişehirli kick boksçular İstanbul'da şehirlerini gururlandırdı

Eskişehirli kick boks sporcuları Oya Buse Toral ve Doğan Kılıç, İstanbul'da katıldıkları profesyonel müsabakalarda şampiyonluk elde ederek şehirlerini gururlandırdı.

İSTANBUL (İHA) - Eskişehirli kick boks sporcuları Oya Buse Toral ve Doğan Kılıç, İstanbul'da katıldıkları profesyonel müsabakalarda şampiyonluk elde ederek şehirlerini gururlandırdı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirilen özel bir profesyonel kick boks organizasyonunda Eskişehirli sporcular Doğan Kılıç ve Oya Buse Toral da yer aldı. Ulusal bir kanal tarafından canlı olarak yayınlanan müsabakalarda Eskişehirli genç sporcuların başarısı dikkat çekti. K1 kick boks kurallarının uygulandığı maçlarda 25 yaşındaki sporcu Toral, rakibi Mizgin Dinler'i mağlup ederken, 23 yaşındaki Kılıç ise Suriyeli rakibi Ali Taşdemir'i daha ilk rauntda nakavt ederek büyük bir başarıya imza attı. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli kick boksçular İstanbul'da şehirlerini gururlandırdı

Eskişehirli kick boksçular İstanbul'da şehirlerini gururlandırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Doğan Kılıç, Kick Boks, İstanbul, Spor, Haber

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