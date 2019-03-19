Eskişehir sokaklarında alışılmadık gösteri

Patrick Faure'nin İngiltere'den beraberinde getirdiği dansçısı Petra Haller'in Eskşehir'in caddelerinde İkarus kostümüyle yaptığı dans gösterisi ve ardından Patrick Faure'nin sergisi sanat severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Eskişehir sokaklarında alışılmadık gösteri

Patrick Faure'nin İngiltere'den beraberinde getirdiği dansçısı Petra Haller'in Eskşehir'in caddelerinde İkarus kostümüyle yaptığı dans gösterisi ve ardından Patrick Faure'nin sergisi sanat severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kaynak: Dunya.com

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