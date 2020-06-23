Eski takım arkadaşlarımla mesajlaşıyorum fakat her mesajda Kobe’yi biraz daha fazla özlüyorum Shaquille O’Neal, 1990’ların sonu ve 2000’lerin başındaki muazzam Los Angeles Lakers takımının en önemli iki oyuncusundan biriydi.

Shaquille O’Neal, 1990’ların sonu ve 2000’lerin başındaki muazzam Los Angeles Lakers takımının en önemli iki oyuncusundan biriydi. Kobe Bryant ile birlikte mükemmel bir kimya yakalayan Shaq; 1999, 2000 ve 2001’de üç yüzük kazanmıştı.

Shaq, eski takım arkadaşlarınla mesajlaştığını fakat Kobe Bryant’ı o mesajlar sırasında biraz daha fazla özlediğini söylüyor. “Eski takım arkadaşlarımla mesajlaşıyorum fakat her mesajda Kobe’yi biraz daha fazla özlüyorum.”

“Rick Fox, eski takım arkadaşlarımızdan kurulu olan mesaj grubumuzn başkanı. Derek Fisher, Robert Horry, Gary Payton, ben ve Glen Rice o gruptayız. Orada her ay bir şeyler konuşuyoruz. Hayatımızda olan biteni paylaşıyoruz.”