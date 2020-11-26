Eski takım arkadaşı, Maradona'nın Türkiye macerasını anlattı: İnanılmazdı

Maradona'nın Sevilla'dan takım arkadaşı Javier Pineda, Türkiye'de Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçında yaşadıklarını anlattı. Pinada, "Tüm stat, 'Maradona, Maradona' diye bağırıyordu. Bu inanılmaz bir şeydi bizim için, Türkiye'de çok fazla seveni vardı" ifadelerini kullandı.

Futbol dünyasının acı kaybı Diego Armando Maradona'nın Sevilla'dan takım arkadaşı Javier Pineda, Arjantinli efsaneyi ve 1992-93 sezonunda Türkiye'de Galatasaray ile oynadıkları ve 1-1 sona eren dostluk maçında yaşadıklarını anlattı.

Türkiye'de güzel vakit geçirdiklerini belirten Pineda, "Maradona'nın transferini finansal olarak karşılayabilmek amacıyla Sevilla turlar yapıyordu. 1993'te Türkiye'ye gittik, Galatasaray'ın sahasında maç yaptık. Tüm stat, "Maradona, Maradona" diye bağırıyordu. Bu inanılmaz bir şeydi bizim için, Türkiye'de çok fazla seveni vardı" dedi.

"FUTBOLUN EN BÜYÜK İSMİ ÖZÜR DİLEDİ"

Javier Pineda, Maradona'nın kişiliği hakkında ise bir anısından yola çıkarak şunları anlattı;

"Bir maçta oyundan alındı, çok sinirliydi, kimseye bir şey demedi, sadece hocaya dik dik baktı. Bir gün sonra idmanda, tüm takım arkadaşlarımızın önünde, oyuna girenden özür diledi, doğru hareket etmediğini belirtti. 33 yaşında, futbolun en büyük ismi özür diliyordu, biz utanmıştık."

Pineda ve Maradona

"ONUN SAHADAKİ VAHŞİLİĞİNİ GÖRDÜM"

"Her zaman topu sana en iyi şekilde verirdi. Önüne bırakırdı, tek yapman gereken koşmaktı. Maradona'ya topu vermek, bir anlamda sigorta yaptırmaktı. Real Madrid'i 2-0 yenmiştik mesela, o maçta onun sahadaki vahşiliğini daha iyi görmüştüm."

"HERKESE KARŞI ADİLDİ"

"Herkese karşı eşitti, herkese adildi. Kimseye farklı yaklaşmıyordu. Genç, yaşlı, yedek, hiç oynamayan oyuncu... Onun için fark etmezdi, herkese cömertti. Kolundaki saatini beğenenlere ertesi gün saat hediye ediyordu. Herkes için, her şeydi."