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Eski spor bakanı Yücel Seçkiner, ölüm yıl dönümünde anıldı

Bir dönem Devlet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı görevi yürütmüş olan Yücel Seçkiner, ölümünün birinci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Eski spor bakanı Yücel Seçkiner, ölüm yıl dönümünde anıldı
25.06.2020 20:54 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:10

Bir dönem Devlet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı görevi yürütmüş olan Yücel Seçkiner, ölümünün birinci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Türk sporunun gelişmesine sporcu, antrenör, hakem, yönetici, spor bakanı olarak önemli hizmetler yapmış olan Yücel Seçkiner, ölümünün birinci yıl dönümünde gerçekleştirilen törenle anıldı. Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen anma törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı temsilen Spor Genel Müdür Yardımcısı Sayın Murat Kocakaya, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve spor dünyasından birçok isim katılım gösterdi.

Anma töreninde pandemi nedeniyle katılımcı sayısı 35 kişi ile sınırlandırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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