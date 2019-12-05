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Eski milli hakem Selahattin Salar, vefat etti

Eski milli hakem ve gözlemci Selahattin Salar, hayatını kaybetti.

05.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:50
Eski milli hakem Selahattin Salar, vefat etti

Eski milli hakem ve gözlemci Selahattin , hayatını kaybetti.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Merhum Selahattin Salar'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Selahattin Salar'ın cenazesi, Ankara Maltepe Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na toprağa verildi.

Kaynak: AA
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