Eski milli hakem Selahattin Salar, vefat etti
Eski milli hakem ve gözlemci Selahattin Salar, hayatını kaybetti.
05.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:50
Eski milli hakem ve gözlemci Selahattin Salar, hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Merhum Selahattin Salar'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
Selahattin Salar'ın cenazesi, Ankara Maltepe Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na toprağa verildi.
Kaynak: AA
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