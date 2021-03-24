Eski milli futbolcu Müjdat Yalman toprağa verildi
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Eski milli futbolcu Müjdat Yalman toprağa verildi

24.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:29
Eski milli futbolcu Müjdat Yalman toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden eski milli futbolcu Müjdat Yalman toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden eski milli futbolcu Müjdat Yalman toprağa verildi. 

Geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında vefat eden eski milli futbolcu Müjdat Yalman, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Yalman'ın cenazesine Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Başkanı İsmail Dilber, Ankaragücü Başkan Yardımcısı Tamer Açar, Ankaragücü çalışanları ve altyapı antrenörleri ile Yalman'ın ailesi katıldı. 

A Milli Takım'da 2, Ümit Milli Takım'da ise 8 kez olmak üzere toplamda 10 kez ay-yıldızlı formayı giyen Müjdat Yalman, MKE Ankaragücü'nde futbol oynadı. 1992 yılında Avrupa Şampiyonu olan 18 Yaş Altı Milli Takım'ın teknik kadrosunda yer alan Yalman, başta MKE Ankaragücü olmak üzere çok sayıda takımda teknik direktörlük yaptı. Yalman, TÜFAD başkan yardımcılığı görevinde de bulundu.

Eski milli futbolcu Müjdat Yalman toprağa verildi
Eski milli futbolcu Müjdat Yalman toprağa verildi
Eski milli futbolcu Müjdat Yalman toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ

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