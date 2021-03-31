Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı
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Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı

Haberler.com - Haberler | Spor

Bir döneme başarılarıyla damga vuran eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın koronavirüse yakalandığı bildirildi. 46 yaşındaki Kutluay'ın genel sağlık durumunun iyi yönde olduğu ve evde tedavi altına alındığı öğrenildi. Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza'nın da test yaptırdığı, sonucun beklenildiği bilgisi paylaşıldı.

Spor dünyası koronavirüs haberleriyle çalkalanmaya devam ediyor. Vakaların ülkede arttığı son günlerde birçok sporcu ve efsane isim koronavirüse yakalandı. Son olarak ise bir dönemin efsanesi eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. 46 yaşındaki Kutluay'ın evde tedavi altına alındığı ve genel durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı

SEVGİLİSİNİN SONUCU BEKLENİYOR

Öte yandan Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza'nın da Covid-19 testi yaptırdığı ve sonucunu beklediği ifade edildi. Kutluay ve Sponza'nın ilişkisi uzun süre gündemde yer etmişti.

Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı
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