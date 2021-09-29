Eski Galatasaraylı Orkun Uşak'tan dikkat çeken kıyaslama: Lincoln inanılmazdı, Alex falan hikaye

Galatasaray altyapısında yetişen kaleci Orkun Uşak, eski takım arkadaşı Lincoln ile Fenerbahçe forması altında yaptıklarıyla Süper Lig'e damgasını vuran Alex de Souza'yı kıyasladı. Lincol'ün Alex'ten daha yetenekli bir futbolcu olduğunu söyleyen Uşak, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"YETENEK OLARAK LINCOLN İNANILMAZ BİR FUTBOLCUYDU"

Futbol Arena'ya konuşan Orkun Uşak, "Lincoln'ün sağ ayağını, sol ayağını, ellerini ayırın, her biri bir Alex yapar. Yetenek olarak Lincoln inanılmaz bir oyuncuydu. Alex falan hikaye" ifadelerini kullandı.

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