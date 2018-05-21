Eski Galatasaraylı Futbolcu Suat Kaya'nın Saçları Sosyal Medyayı Salladı
Futbolculuk kariyerine 2003 yılında nokta koyan Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Suat Kaya'nın yeni saç stili sosyal medyada tartışma yarattı.
Galatasaray'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve sarı kırmızılı takımın UEFA Kupasını kazandığı 2000'li yıllarda takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Suat Kaya'nın son hali sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Futbolculuk kariyeri sona erdikten sonra teknik direktörlüğe başlayan ve şimdilerde TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor'u çalıştıran Suat Kaya'nın saç stili sosyal medyanın gündemine oturdu.
GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI
Kariyerinin büyük bir bölümünde seyrek saçlarıyla bilinen ancak daha sonra ekim işlemi yaptırarak başka bir görünüme kavuşan Kaya'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.
Saçlarını bir hayli uzatan Kaya'nın yeni imajı bir anda twitter gündemine oturdu. Kaya'nın gerçekten saç mı ektirdiği yoksa peruk mu kullandığı konusunda emin olamayan kullanıcılar paylaşılan Suat Kaya fotoğrafına birbirinden ilginç yorumlarda bulundu.
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Dolar 4.57Cevap Yaz Yayından Kaldır
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şimdiki nesil gençlik yaramaz...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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KILDA KERAMET OLSACevap Yaz Yayından Kaldır
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ADAMSIN SUAT KAYA BİZ SENİN KARAKTERİNİ SEVİYORUZ. FUTBOLUNLA UNUTULMADIN. . . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adamda para var fazla ektirmişCevap Yaz Yayından Kaldır