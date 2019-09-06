Eski Futbolcu Ahmet Dursun, Asena Demirbağ ile dünya evine girdi

06.09.2019 07:58

Beşiktaş'ta uzun yıllar top koşturduktan sonra TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Survivor yarışmasına katılan Ahmet Dursun, uzun süredir birlikte olduğu Asena Demirbağ ile dünya evine girdi.

EVLENDİĞİNİ INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından sık sık sevgilisiyle olan fotoğraflarını aşk dolu sözlerle paylaşan Ahmet Dursun, müjdeli haberi de Instagram hesabından duyurdu. Gelinlik ve damatlık içinde verdikleri bir pozu paylaşan Dursun, "Bir ömür boyu beraber olmak için evet" notunu yazdı.

TEBRİK MESAJI YAĞDI

Bir dönem Survivor'a katılan ve performansıyla dikkat çeken Dursun'a Survivor yarışmacıları Cumali Akgül, Anıl Tetik ve Merve Aydın başta olmak üzere Selen Görgüzel Alkan, Gökhan Keser gibi isimlerden tebrik yorumları geldi.