Eski Fenerbahçelinin sözleri sansasyon yarattı: Türkiye'de kadroyu onlar kuruyor

Fenerbahçe'nin 2020'de kadrosuna kattığı ancak büyük hayal kırıklığı yaratan ve bir süre başka takımlara kiralandıktan sonra bu sezonun başında yolların ayrıldığı Kemal Ademi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsviçreli forvet, "Türkiye'de menajerlik oyunları vardır. Birçok kulübün yöneticileri ile yakından iletişim kuruyorlar ve kadroda kimin oynayacağını bile söylüyorlar. Kadroyu onlar kuruyor diyebilirim." dedi.

Sezon başında Fenerbahçe'den Khimki'ye transfer olan Kemal Ademi, Rus basınına gündeme oturan açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki golcü, Türkiye'de menajerlerin ilk 11'lere doğrudan müdahale ettiğini öne sürdü.

Kemal Ademi'nin açıklamaları şöyle:

"KÜME DÜŞMEYİ ÖNLEYEBİLİRİZ"

"Kendimi övmeyi asla sevmem. İlk yarıda 12 maçta 1 gol atıp 2 de asist yaptım. İkinci yarıda daha fazla gol atıp takıma daha fazla katkı sağlayacağıma eminim. Khimki'nin Rusya Premier Ligi'nde kalacağını düşünüyorum. İyi bir takımımız var, küme düşmeyi önleyebiliriz.

"LİGDE ÇOK KALİTELİ İSİMLER VAR"

Rusya Premier Ligi'ndeki yüksek seviye beni şaşırttı. Gelmeden önce televizyonda bazı Rus takımlarının maçlarını izlemiştim. Ligde çok iyi oyuncular var, tempo iyi seviyede. Bunu beklemiyordum. Krasnodar, CSKA ve Rubin Kazan'a karşı oynamak zordu. Stoperlerini not edeceğim. Ligde çok kaliteli isimler var.

"FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Basel'de teknik direktör değişti. Yeni hocayla ortak bir dil bulamadık. Ayrılmam gerektiğini anladım. Almanya'dan sadece bir teklif vardı ancak Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu belirtmemde fayda var. Finansal olarak çok iyi bir teklif aldım, bunu saklamayacağım. Yine de geleceğimi düşünmem gerekiyordu. Her açıdan özel bir deneyimdi. Mesut Özil ve Luis Gustavo gibi isimlerle oynadığım için mutluyum. Fenerbahçe'de de teknik direktör değişti. Türkiye'de birçok şey futbolun etrafında döner.

"MENAJERLER KADRODA KİMİN OYNAYACAĞINI SÖYLÜYORLAR"

Türkiye'de menajerlik oyunları vardır. Birçok kulübün yöneticileri ile yakından iletişim kuruyorlar ve kadroda kimin oynayacağını bile söylüyorlar. Kadroyu onlar kuruyor diyebilirim. Bir futbolcu iyi oynamıyorsa, ilk dakikalarda bile oyundan alınabilir. Enner Valencia ile sağlıklı bir rekabetim vardı ancak çok fazla süre alamadım. 4 aylığına kiralık olarak gittim ancak iyi bir dönemde değildim. Döndüğümde her şey daha iyi oldu ancak Türkiye'den ayrılmak istediğimi fark ettim."

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