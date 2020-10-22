Eski Fenerbahçeli Muriqi, Lazio'da gösterdiği performansla Inzaghi'nin gözüne girdi
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Eski Fenerbahçeli Muriqi, Lazio'da gösterdiği performansla Inzaghi'nin gözüne girdi

22.10.2020 17:26 | Son Güncelleme: 22.10.2020 17:51

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, Lazio'da gösterdiği performansla manşetlerden düşmüyor. Teknik direktör Inzaghi'nin Sampdoria ve Borussia Dortmund maçlarında başarılı bir performans sergileyen Muriqi'yi Bologna maçında da oynatması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalyan basınının gündeminde yer almaya devam ediyor.

Lazio'nun Kosovalı forveti Vedat Muriqi, son olarak takımının Dortmund ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında görev aldı. İtalyan basını ise Muriqi'nin performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre golcü futbolcunun, Sampdoria ve Borussia Dortmund maçlarında her dakika üstüne koyduğu ve formunu arttırdığı ifade edildi.

BOLOGNA MAÇINDA TAKIMDAKİ YERİNİ ALACAK

Simone Inzaghi'nin hafta sonu Bologna ile oynanacak maçta da Muriqi'ye forma şansı verileceği belirtirken İtalyan teknik direktörün de yeni golcüsünden memnun kaldığı kaydedildi.

Eski Fenerbahçeli Muriqi, Lazio'da gösterdiği performansla Inzaghi'nin gözüne girdi

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Haber Yorumları (2)
HAKAN GULER: golcü diyorsan gol atacak kaç gol attı yok o zaman memnuniyette olmaz sallama haber yapmayın bir iki şans daha verilir ondan sonra yedek bile olamaz
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JON SNOW: 2 sene sonra Türkiye ligine döner. Yeteneğiyle değil fiziğiyle oynuyor tıpkı Cenk Tosun gibi.
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