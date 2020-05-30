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Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin

Fatih Terim'in transferde gözde isimlerinden Cesar Montes'in Galatasaray'a transferi için sürpriz bir destek geldi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen, yıldız futbolcuya Avrupa'ya gitmesini tavsiye etti.

30.05.2020 10:36 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:49

Fatih Terim'in stoper transferi için gözde isimlerinden olan Meksikalı Cesar Montes'in Galatasaray'a transferi için sürpriz bir destek geldi.

Meksikalı oyuncuyla birlikte Monterrey'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vincent Janssen yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuya tecrübe kazanmak için Avrupa'ya gitmesini tavsiye etti.

"EN ÜST SEVİYENİN TADINI ALABİLİR"

Cesar'ın Avrupa'da rahatlıkla oynayabileceğini belirten Janssen, "Ajax ve Porto'da istediği patlamayı yapabilir daha sonra Premier Lig'e transfer olabilir. Galatasaray'da ise sürekli Avrupa kupalarında oynayarak futbolun en üst seviyesinin tadını alabilir. Bahsettiğiniz üç takımdan hangisine giderse gitsin başarılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

(Takvim)

Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
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