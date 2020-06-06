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Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı

Hollanda futbolunun önemli isimlerinden ve bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt sürpriz bir kararla 22 yıllık sevgilisi ve 17 yıllık eşi olan Gertrude'den tek celsede boşandı.

Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı
06.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:46

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollandalı eski futbolcu Kuyt, 17 yıllık eşi ve 22 yıllık sevgilisi Gertrude'den boşandı.

Kuyt ailesinin 4 çocuğu bulunuyor. Dirk Kuyt yaptığı açıklamada ayrılığın nedeninin eskisi gibi sevgi hissetmemeleri olduğunu söyledi.

Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı

"ÜZÜNTÜ VERİCİ OLDU"

39 yaşındaki emekli futbolcu açıklamasında; "Ailenin ve benim kendimizi bu durumda bulmamız üzüntü verici oldu. Çocukların durumu ile kendi durumumuzu ayırdığımıza emin olmamız gerek." dedi.

Dirk Kuyt 2017 yılına kadar, hayatını futbolla geçirdiğini belirtiyor.

Kuyt bunun sonrasında yaşadıklarını; "Ailemden ve kendimden çok şey çaldığımı fark ettim. Aradığım tek şey aslında içimdeki barışı bulmaktı." diyerek anlattı.

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