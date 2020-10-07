Eski Fenerbahçeli Comolli: Transferde Football Menager'i kullanacağız

Fransa 2. Lig ekibi Toulouse'un başkanlığa getirilen Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, transferde dünyaca ünlü oyun 'Football Menager'in verilerinden yaralanacaklarını söyledi.

Fenerbahçe'de yaptığı transferlerle eleştirilere maruz kalan Damien Comolli, başkan olduğu Ligue 2 ekibi Toulouse'da ilk sezonunda 7 transfer yaptı.

"VERİLERİN ÖNEMİ BÜYÜK"

Transferde Football Manager oyununu da kullanmaya başlayacaklarını söyleyen Fransız spor adamı, "Football Manager'i kullanmıyoruz ama kullanacağız. Kullanan birçok kulüp var. Stratejimizde ana temel noktamız değil ama bize yardım edebilir. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi finalistleri Tottenham ve Liverpool, ikisi de veriler ele alınarak oluşturulan kadrolar. Artık verinin önemi büyük" ifadelerini kullandı.

Amerikan RedBird Capital Partners şirketinin satın aldığı Toulouse, başkanlığa Comolli'yi getirmişti.