Eski F.Bahçeli van Hooijdonk'un oğlu Sydney, Beşiktaş'ın kapısından döndü

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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hollanda 2. Lig ekibi NAC Breda'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ın kapısından döndüğü belirtildi.

Ara transfer döneminde kadrosuna Cenk Tosun'u katan Beşiktaş'ta sürpriz bir ismin kapıdan döndüğü öğrenildi.

Hollanda 2. Lig ekibi NAC Breda'da bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Sydney van Hooijdonk için Ocak ayında transfer görüşmeleri yapıldığı ancak veto yediği kaydedildi.

TEKNİK EKİPTEN VETO YEDİ

Fenerbahçe'de 2 sezon forma giyen Pierre van Hooijdonk'un oğlunun Beşiktaş'a transferinin teknik ekibin onayı olmadığı için gerçekleşmediği belirtildi. 21 yaşındaki Sydney bu sezon 18 maçta 12 gol, 2 asiste imza attı.