: Eski F.Bahçeli İsmail Güldüren'in kayınvalidesi, gölete düşerek hayatını kaybetti

24.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:57

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Kazancı göletine düşen 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Suda boğularak ölen talihsiz kadının eski Fenerbahçeli futbolcu ve İnegölspor'un eski Teknik Direktörü İsmail Güldüren'in kayınvalidesi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, panik atak hastalığı bulunan Mediha Türkyılmaz Kazancı Mahallesi'nde ikamet ettiği evden ayrıldı. Bir süre sonra yakınları tarafından yaşlı kadın her yerde aranmasına rağmen bir türlü bulunamadı. Arama çalışmaları kapsamında kazancı mahallesinde bulunan gölette bir kadın cesedinin olduğu belirlendi. Gölette bulunan kadın cesedi olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Çıkarılan cesedin talihsiz Mediha Türkyılmaz'ın olduğu belirlendi. Türkyılmaz'ın cansız bedeni olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesi ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mediha Türkyılmaz'ın, geçtiğimiz aylarda İnegölspor teknik direktörlüğünden olaylı bir şekilde ayrılan, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından İsmail Güldüren'in kayınvalidesi olduğu tespit edildi. Öte yandan panik atak hastalığı bulunan kadının gölet kenarına giderken dengesini kaybederek düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI

Profesyonel futbolculuk kariyerine İnegölspor'da başlayan İsmail Güldüren, 1996 yılında Gençlerbirliği'ne transfer olmuştu. Burada sergilediği performansla dikkat çeken İsmail Güldüren, 6 sezon formasını giydiği Gençlerbirliği'nden ayrılarak, 2002-2003 sezonunun başında 800 bin Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

İki yıl Fenerbahçe kadrosunda yer alan İsmail Güldüren, daha sonra BB Ankaraspor'a gitmişti.

İsmail Güldüren'in kariyerinde Bursaspor, Konyaspor ve Giresunspor da bulunuyor.

(İHA)

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