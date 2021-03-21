Eski Beşiktaşlı derbi öncesi tarihi maçı paylaştı! Şampiyonluk vurgusu dikkat çekti
Süper Lig'de bu akşam oynanacak kritik Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi "Kadıköy Panteri" lakabıyla tanınan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Daniel Pancu'dan paylaşım geldi. 2005 yılında oynanan tarihi Fenerbahçe derbisinde kaleye geçtiği fotoğrafı paylaşan Pancu, "Bugün bir zaferle neredeyse şampiyonuz! Haydi kartal" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik derbide Beşiktaş, Vodafone Park'ta saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kritik maç öncesi Beşiktaş'ın eski Rumen golcüsü Daniel Pancu'dan derbi paylaşımı geldi.
"BUGÜN BİR ZAFERLE NEREDEYSE ŞAMPİYONUZ"
Pancu, 2005'te Beşiktaş'ın Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 4-3 kazandığı Fenerbahçe derbisinde kaleye geçtiği bir fotoğrafı kullanarak "Bugün bir zaferle neredeyse şampiyonuz! Haydi kartal" ifadelerini kullandı.