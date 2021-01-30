Eski Beşiktaşlı Ahmet Hassan: Mohamed, Galatasaray'a giderek doğru tercih yaptı

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ahmed Hassan, Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed ile ilgili, "Mohamed Galatasaray'a giderek doğru bir tercihte bulundu. Onun için ödenen paralar beklentiyi gösteriyor. Mostafa Mohamed, İstanbul'da mutlu olacaktır" dedi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmed Hassan, Galatasaray'a transfer olan vatandaşı Mostafa Mohamed hakkında konuştu.

Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transfer olmasını Mısır basınına değerlendiren Ahmed Hassan, "Galatasaray, Avrupa kupası kazanmış büyük bir takım. Oldukça popüler bir takım ve çok sayıda taraftarı var. Mostafa Mohamed, Galatasaray'a giderek doğru bir tercihte bulundu" diye konuştu.

"FATİH TERİM KOLAY KOLAY OYUNCU BEĞENME"

Fatih Terim hakkında da itiraflarda bulunan Ahmed Hassan, "Fatih Terim çok iyi bir teknik direktör, kolay kolay oyuncu beğenmez. Onun için ödenen paralar beklentiyi gösteriyor. Mostafa Mohamed, İstanbul'da mutlu olacaktır" ifadelerini kullandı.