Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü Eski futbolcu Ahmet Dursun'un geçen sene evlendiği eşi Asena Demirbağ, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında açıklamalarda bulundu. Demirbağ, Dursun'un kendisini tavuk pilavcıya götürdüğünü söyledi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun hakkında eşinden samimi itiraflar geldi.

Ahmet Dursun, Eylül 2019'da oyuncu Gurur Aydoğan'ın kardeşi Asena Demirbağ ile Fransa Paris'te evlenmişti. Geçen nisanda da kızları Lidya doğmuştu.

"TAVUK-PİLAVCIYA GÖTÜRDÜ"

Asena Dursun, Kanal D'deki 2. Sayfa'ya şunları söyledi;

"İlişkinin başında korkularım oldu. Çünkü Ahmet 42 yaşında, ben ise 23. Ailem karşı çıktı. Ayrıca tanıyanlar çapkın olduğunu söyledi. Biraz da ciddiyetsizdi. Beni yolda gördüğü tavuk pilavcıya götürmüştü.' dedi.