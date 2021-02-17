Eski Barcelonalı futbolcu Ronaldinho, Türkiye'yi ziyarat edecek
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Eski Barcelonalı futbolcu Ronaldinho, Türkiye'yi ziyarat edecek

17.02.2021 23:19 | Son Güncelleme: 17.02.2021 23:26
Eski Barcelonalı futbolcu Ronaldinho, Türkiye'yi ziyarat edecek

Barcelona'nın Brezilyalı efsane futbolcusu Ronaldinho, yeniden Türkiye'ye geliyor. 2017 yılında ülkemize ayak basan 40 yaşındaki eski futbolcu, yurtdışında düzenlediği çekilişleri bu kez Türkiye'de yapacak.

Barcelona efsanesi Ronaldinho, 4 yıl aradan sonra yeniden ülkemize ayak basmaya hazırlanıyor.

2017 yılında organizatör Ümit Akbulut'un Türkiye'ye getirdiği Brezilyalı eski süperstar 4 yıl aradan sonra yeniden ülkemize ayak basmaya hazırlanıyor. Koronavirüs vakalarının azalması sonrasında B4L ve Sin Management şirketlerinin vasıtasıyla Türkiye'ye gelecek olan Brezilyalı eski futbolcu, yurtdışında düzenlediği çekilişleri bu kez Türkiye'de yapacak.

DÜNYACA ÜNLÜ BOKSÖR DE ÇEKİLİŞ YAPMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Akbulut, geçtiğimiz aylarda da dünyanın en iyi boksörleri arasında gösterilen ve lakabı 'The Best Ever (En iyi)' olan Floyd Mayweather'la işbirliği yapmış ve Türk hayranları birçok sürprizle karşılaşmıştı.

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