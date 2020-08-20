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Eşitlik için bir adım daha

Ruffles, Migros ve Kızlar Sahada iş birliğiyle, kadın futbolunu daha da yaygınlaştırmak, kadınların ve genç kızların futbol aracılığıyla güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı.

Eşitlik için bir adım daha
20.08.2020 11:36 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:43

20 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında Migros'tan alınan her Ruffles paketi Kızlar Sahada iş birliğiyle kadın futboluna desteğe dönüşecek.

Futbol ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği bilgileri oyunlarla tazelenecek…

Eylül ayı içerisinde gerçekleşecek buluşmaların her biri; "Fark Et!", "Harekete Geç!" ve "İlham Ver!" adımlarını içerecek. "Fark Et!" adımında ön yargılar ve kadın futboluna dair genel bilgiyi ölçerek geliştirecek oyunlar oynayacak. "Harekete Geç" adımında milli futbolcu Ece Türkoğlu tarafından futbolun tekniğine dair bilgiler verilecek. "İlham Ver!" adımında ise katılımcılar Ece Türkoğlu tarafından öğretilenleri video çekerek o haftanın etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaşacaklar. FIFA Eski Danışmanı Ebru Köksal, Türkiye'nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi Lale Orta ve spor gazetecisi Banu Yelkovan buluşmaların ilham veren konuşmacıları olacak. Online etkinliklere Eylül'ün ilk haftasından itibaren Kızlar Sahada web sitesi üzerinden kayıt olunabilecek. Etkinliklerin tarih ve detayları web sitesinde belirtilecek.

Kaynak: Bültenler

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