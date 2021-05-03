Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabında her şeyi sildi

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'la kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan Serdar Aziz'in sosyal medya hesabında tüm gönderilerini silmesi dikkat çekti. Tecrübeli futbolcunun yerine savunmada Tisserand oynayacak.

Şampiyonluk umutlarını bir sonraki haftaya taşımak isteyen Fenerbahçe, düşme potasında yer alan BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Rakiplerinin kazandığı haftada hata yapma lüksü olmayan sarı-lacivertlilerin tek hedefi 3 puan. Kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerin tecrübeli savunmacısı Serdar Aziz dikkat çeken bir harekete imza attı.

HER ŞEYİ SİLDİ

Ağrısı olan Serdar Aziz sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Serdar Aziz'in sosyal medyada tüm gönderilerini silmesi dikkat çekti. Serdar'ın yerine stoperde Tisserand yer aldı. Son olarak 28. haftada oynanan Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Tisserand, ligde tam 9 hafta sonra ilk 11'e döndü. Sağ bekte de Gökhan ve Nazım'ın yokluğunda Ozan Tufan sağ bek olarak 11'de yer bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Ozan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Obertan, Omolo, Boumal, Novikovas, Cenk Ahmet, Oltan