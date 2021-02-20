Erzurumspor, Hatayspor maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erzurumspor, Hatayspor maçına hazır

20.02.2021 12:04 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:08
Erzurumspor, Hatayspor maçına hazır

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sahaya tedavileri süren Obertan, El Kabir ve Oltan'dan yoksun çıkacak mavi-beyazlılar, galip gelerek tırmanışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Karşılaşmada hakem Serkan Tokat düdük çalacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda 3-0 yenildiği rakibini evinde mağlup etmeyi hedefleyen Erzurumspor, çıkışını da sürdürmek amacında.

MESUT BAKKAL'LA ÇIKIŞ BAŞLADIBu sezon ligde kötü sonuçlar alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mesut Bakkal'ın teknik direktör olmasıyla birlikte çıkış başladı. Yeni Malatyaspor deplasmanından alınan 3-1'lik galibiyetle göreve başlayan Bakkal, öğrencileriyle son 10 maçta 2 mağlubiyet, 4 beraberlik, 4 de galibiyet aldı. Puanını 25'e çıkaran mavi-beyazlılar, 17'nci sıraya yükseldi.6 MAÇLIK SERİBu arada mavi-beyazlılar, son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Ligin 18'inci haftasında evinde Fenerbahçe'ye karşı son mağlubiyetini alan Erzurumspor, sonrasında 3 maçta galip gelirken, 3 maçı da beraberlikle tamamladı.

Hes Kablo Kayseri maçında sakatlanan El Kabir'in yanı sıra tedavi süreci devam eden Obertan ve Oltan'ın oynayamayacağı Hatay maçına, mavi-beyazlılar şu muhtemel 11'le çıkacak: Szumski, Teikeu, da Costa, Murat Uçar, Leo, Omolo, Petrus, Cenk Ahmet, Novikovas, Aatif, Ricardo Gomes.


Erzurumspor, Hatayspor maçına hazır
Erzurumspor, Hatayspor maçına hazır
Erzurumspor, Hatayspor maçına hazır
Erzurumspor, Hatayspor maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Celal Adan Kadir Topbaş Özlem Zengin Fahrettin Altun
Magazin Onur Akay İrem Derici Aleyna Tilki Meghan Markle
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Osman Özköylü Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Terör Jandarma Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurumspor, Hatayspor maçına hazır - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 12:29:16. #1.14#
title