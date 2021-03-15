Erzurumspor galibiyete hasret kaldı
BB Erzurumspor dün evinde karşılaştığı Trabzonspor ile sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
BB Erzurumspor dün evinde karşılaştığı Trabzonspor ile sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Dadaşların bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Süper Lig'in 30. hafta maçında BB Erzurumspor Kazım Karabekir Stadyumu'nda Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk etti. Küme düşme hattını ve zirveyi yakından ilgilendiren müsabakada gol sesi çıkmazken, takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı. Mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkan iki ekip beraberliğe razı oldu.
5 maçtır kazanamıyor
En son deplasmanda oynadığı Rizespor maçından 2-1 galip ayrılan BB Erzurumspor o günden sonra oynadığı 5 maçta da galip gelemedi. Dadaşlar oynadığı son 5 maçta sahadan 3 mağlubiyet 2 beraberlikle ayrıldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı