Erzurumspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti
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Erzurumspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

12.02.2021 20:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:03
Erzurumspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'de 25. haftasında BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi ve ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında BB Erzurumspor, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede galip gelen taraf deplasman ekibi oldu.

BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller, 67. dakikada Aatif Chahechouhe ve 90+2. dakikada Oltan'dan geldi. Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe, attığı golün ardından eski takımına karşı gol sevinci yapmadı. Öte yandan Rizespor'da 65. dakikada oyuna dahil olan Fernando, 84. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SERİYE BAĞLADI

Bu sonuçlar yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran BB Erzurumspor, 25 puana ulaştı ve ligde kalma yolunda önemli bir adım daha attı. 3'ü mağlubiyet olmak üzere 5 maçtır kazanamayan Rizespor ise 26 puanda kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor evinde Hatayspor'u konuk edecek.

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