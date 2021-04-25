Erzurum yine kazandı, Yılmaz Vural sevinçten gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Erzurumspor, Gaziantep FK'yı deplasmanda devirdi ve kritik bir galibiyet aldı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan konuk ekip Erzurumspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı. Ligde son üç maçta da galibiyet alan Vural'ın öğrencileri, kümede kalmak için umutlarını yükseltti.