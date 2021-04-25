Erzurum yine kazandı, Yılmaz Vural sevinçten gözyaşlarını tutamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum yine kazandı, Yılmaz Vural sevinçten gözyaşlarını tutamadı

Erzurum yine kazandı, Yılmaz Vural sevinçten gözyaşlarını tutamadı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Erzurumspor, Gaziantep FK'yı deplasmanda devirdi ve kritik bir galibiyet aldı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan konuk ekip Erzurumspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı. Ligde son üç maçta da galibiyet alan Vural'ın öğrencileri, kümede kalmak için umutlarını yükseltti.

Yılmaz Vural'ın dokunuşu Erzurum'a umut oldu. Doğu Anadolu ekibi ligde oynadığı son üç maçtan da galibiyetle ayrıldı. Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı.

Erzurum yine kazandı, Yılmaz Vural sevinçten gözyaşlarını tutamadı

GOMES, HASAN VE BUĞRA SAHNEDEYDİ

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 54'te Gomes, 59'da Hasan, 81'de Buğra kaydetti. Gaziantep'in golleri ise 69 ve 90'da Muhammet Demir'den geldi.

Erzurum yine kazandı, Yılmaz Vural sevinçten gözyaşlarını tutamadı

BAHİS İDDİASINDAN KADROYA ALINMADILAR

Gaziantep FK'DA BB Erzurumspor maçı kamp kadrosuna kaleci Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin alınmadı. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, üç futbolcunun Kasımpaşa maçında bahis oynadığı yönelik duyumlar olduğu için kadroya alınmadığını açıkladı.

Yılmaz Vural gözyaşlarının sebebini anlattı: Değerini bulamamış bir adamım, bizi magazinsel olaylarla konuşuyorlar
Yılmaz Vural gözyaşlarının sebebini anlattı: Değerini bulamamış bir adamım, bizi magazinsel olaylarla konuşuyorlar
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Esra Erol Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Diego Yılmaz Vural Ünal Karaman Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzurum yine kazandı, Yılmaz Vural sevinçten gözyaşlarını tutamadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 18:59:21. #1.14#

title