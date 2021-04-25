Erzurum yine kazandı, Yılmaz Vural sevinçten gözyaşlarını tutamadı
Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Erzurumspor, Gaziantep FK'yı deplasmanda devirdi ve kritik bir galibiyet aldı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan konuk ekip Erzurumspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı. Ligde son üç maçta da galibiyet alan Vural'ın öğrencileri, kümede kalmak için umutlarını yükseltti.
Yılmaz Vural'ın dokunuşu Erzurum'a umut oldu. Doğu Anadolu ekibi ligde oynadığı son üç maçtan da galibiyetle ayrıldı. Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı.
GOMES, HASAN VE BUĞRA SAHNEDEYDİ
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 54'te Gomes, 59'da Hasan, 81'de Buğra kaydetti. Gaziantep'in golleri ise 69 ve 90'da Muhammet Demir'den geldi.
BAHİS İDDİASINDAN KADROYA ALINMADILAR
Gaziantep FK'DA BB Erzurumspor maçı kamp kadrosuna kaleci Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin alınmadı. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, üç futbolcunun Kasımpaşa maçında bahis oynadığı yönelik duyumlar olduğu için kadroya alınmadığını açıkladı.