Erzurum Ticaret Borsası
22.10.2020 16:33 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:36
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) pirincin kilogramı 8 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) pirincin kilogramı 8 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Pirinç
|Kg
|8,00
|8,00
|8,00
|HTS
|İnek Sütü
|Kg
|2,00
|2,00
|2,00
|HMS
|Et büyükbaş
|Kg
|36,87
|36,87
|36,87
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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