Erzurum Ticaret Borsası
25.09.2020 15:31 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:34
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,69 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,69 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|52,04
|65,00
|55,69
|HTS
|Küçükbaş et
|Kg
|35,00
|84,97
|64,81
|HTS
|Yağlı penyir
|Kg
|35,50
|35,50
|35,50
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,20
|2,40
|2,31
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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