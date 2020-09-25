Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

25.09.2020 15:31 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:34
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,69 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,69 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg52,0465,0055,69HTS
Küçükbaş etKg35,0084,97 64,81HTS
Yağlı penyirKg35,5035,50 35,50 HTS
İnek sütüKg2,202,402,31HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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