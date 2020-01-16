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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 14,28 liradan satıldı.

16.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:54
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 14,28 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil PeynirKG 14,0015,0014,28HTS
BuğdayKG 1,311,311,31HTS
Ayçiçek YağıKG6,987,007,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili

Kaynak: AA
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