Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 14,28 liradan satıldı.
16.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:54
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 14,28 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil Peynir
|KG
|14,00
|15,00
|14,28
|HTS
|Buğday
|KG
|1,31
|1,31
|1,31
|HTS
|Ayçiçek Yağı
|KG
|6,98
|7,00
|7,00
|HTS
Kaynak: AA