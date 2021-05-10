Ertuğrul Sağlam: Kirli futbol düzeninde tertemiz kalabilmek de şampiyonluktur, biz bunu başardık
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Ertuğrul Sağlam: Kirli futbol düzeninde tertemiz kalabilmek de şampiyonluktur, biz bunu başardık

Ertuğrul Sağlam: Kirli futbol düzeninde tertemiz kalabilmek de şampiyonluktur, biz bunu başardık
Haberler.com - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'i 3. bitirerek play-off'a kalan Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Adanaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Sağlam, "Son süreçte ligde yaşananları üzüntüyle izledik. Futbolcu kardeşlerime söyledim, bizim gözümüzde şampiyon sizlersiniz çünkü bir kirli futbol düzeninde tertemiz kalabilmek de şampiyonluktur, biz bunu başardık. Benim güzel ülkem bunları hiç hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'de son haftaya şampiyonluk umuduyla giren ancak 3. olarak play-off'a kalan Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Adanaspor maçı sonrası açıklamalarda buldu. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın daha önce söylediği rakiplerimize teşvik primi veriyorlar sözlerine göndermede bulunarak, "Kirli futbol düzeninde tertemiz kalabilmek de şampiyonluktur" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Sağlam'ın açıklamaları şöyle:

"BİZİM GÖZÜMÜZDE ŞAMPİYON SİZLERSİNİZ"

"70 puan, birinci ile aynı puan, başarısızlık olarak değerlendirilemez, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz sadece Süper Lig hayalimizi 25 Mayıs'a kadar erteledik, bu takım Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıkacak, son düdüğe kadar devam edeceğiz ve hayalimizi gerçekleştireceğiz. Bundan sonra bugünü bir kenara bırakıp, yarından itibaren bizi bekleyen önce eleme, daha sonra final maçına en iyi şekilde hazırlanmak lazım. Moralimizi bozmadan, eski inancımızın üzerine ekleyerek işimize devam etmeliyiz. Son süreçte ligde yaşananları üzüntüyle izledik. Futbolcu kardeşlerime söyledim, bizim gözümüzde şampiyon sizlersiniz çünkü bir kirli futbol düzeninde tertemiz kalabilmek de şampiyonluktur, biz bunu başardık. Benim güzel ülkem bunları hiç hak etmiyor."

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