Ertem Şener'in "Küme düşme" sorusuna Burak Elmas'tan bir garip cevap: Su içer misin?

TV 100 ekranlarında yayınlanan VAR Odası programının moderatörü Ertem Şener, canlı yayında Galatasaray Başkanı Burak Elmas'la arasında geçen diyaloğu anlattı. Şener'in "Küme düşme korkusu yaşıyor musunuz?" sorusuna Elmas'ın verdiği yanıt ise çok konuşuldu.

Ertem Şener ve Burak Elmas

"FİNALE DAVETLİMSİN"

Ertem Şener, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a, "Affınıza sığınarak bir soru daha sorabilir miyim? Küme düşme korkusu yaşıyor musunuz?" sorusunu sorduğunu ve Elmas'ın, "Ertem'ciğim su içer misin? UEFA Avrupa Ligi ne zaman başlıyor? Sence kaçıncı bitiririz?" dediğini belirtti. Bu soru üzerine Şener, "Yarı finale gidebilirsiniz. Belki çeyrek final ya da ilk turda elenebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Burak Elmas ise Ertem Şener'e son olarak, "Finale benim davetlimsin." dedi.