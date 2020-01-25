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Ertem Şener, deprem bölgesine gidecek öğrencilerin yol parasını karşılayacak

Ünlü televizyoncu Ertem Şener, deprem bölgesine ailesini görmeye gidecek öğrencilere yol parası ve harçlık vereceğini belirtti.

25.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:07
Ertem Şener, deprem bölgesine gidecek öğrencilerin yol parasını karşılayacak

, dün akşam saat 20.55'te 'dan gelen haberiyle sarsıldı. Kandilli verilerine göre, deprem 6.8 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde şu an itibariyle 22 kişi hayatını kaybederken, binin üzerinde kişi de yaralandı.

Sivrice'deki deprem, Türkiye'nin dışında 6 ülkede hissedildi. Deprem bölgesine devlet eliyle yardımlar ulaştırılırken, ünlü isimler de bireysel olarak yardım yapmaya başladı. Ünlü televizyoncu , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'a ya da Malatya'ya ailesini görmeye gitmek isteyen öğrencilerimizin yol masrafı ve harçlığını karşılayabilirim" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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