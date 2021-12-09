Erteleme maçında gol yağmuru! Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen son takım Villarreal oldu

İtalya'da çarşamba günü oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi F Grubu son maçında Villarreal, deplasmanda Atalanta'yı 3-2 yendi ve bir üst tura yükseldi.

ATALANTA GERİ DÖNEMEDİ

Villarreal, 3. dakikada Arnaut Danjuma ve 42. dakikada Etienne Capoue'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Arnaut Danjuma, 51. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve İspanyol ekibinin 3. golünü attı. Atalanta, 71. dakikada Ruslan Malinovskiy ve 79. dakikada Duvan Zapata'nın golleriyle farkı 1'e indirdi. Son dakikalarda İtalyanların geri dönüş çabası yetmedi ve mücadeleyi Villarreal kazandı.

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