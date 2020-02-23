23.02.2020 20:41 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:41

Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı derbi maçta teknik direktör Ersun Yanal, kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın 66'ncı dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Onyekuru'nun pozisyonunda hakem Umut Meler'e itirazlar ederek sahaya girdi. Yanal itirazlarını sürdürürken elleriyle de tepki gösterdi. Yardımcılarını da dinleyen Umut Meler, Yanal'a direkt kırmızı kart gösterdi.

Öte yandan yardımcı antrenör Volkan Kazak da sarı kart gördü.

Kaynak: DHA

- İstanbul