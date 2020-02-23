Haberler » Spor » Ersun Yanal kırmızı kart gördü - Spor

Ersun Yanal kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı derbi maçta teknik direktör Ersun Yanal, kırmızı kart gördü.

23.02.2020 20:41 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:41
Ersun Yanal kırmızı kart gördü

'nin 'la oynadığı derbi maçta teknik direktör , kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın 66'ncı dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Onyekuru'nun pozisyonunda hakem Umut Meler'e itirazlar ederek sahaya girdi. Yanal itirazlarını sürdürürken elleriyle de tepki gösterdi. Yardımcılarını da dinleyen Umut Meler, Yanal'a direkt kırmızı kart gösterdi.

Öte yandan yardımcı antrenör Volkan Kazak da sarı kart gördü.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler