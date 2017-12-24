Ersan'ın 21 Sayısı Atlanta'ya Galibiyeti Getirdi

Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, Dallas Mavericks'i 112-107 yendi.

Ersan'ın 21 Sayısı Atlanta'ya Galibiyeti Getirdi

Philips Arena'da Mavericks'i ağırlayan Hawks, Ersan İlyasova'nın 21 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma, 1 blokla oynadığı karşılaşmada sahadan 112-107 galip ayrıldı.

Doğu Konferansı'nın son sırasında bulunan Hawks'ta Dennis Schröder'in 33, John Collins'in 13 ve Kent Bazemore'un 11 sayısı sezonun 8. galibiyetine katkı sağladı.

Sezonun 25. yenilgisini yaşayan Mavericks'te Harrison Barnes 22, Dirk Nowitzki 18, JJ Barea 15 sayı kaydetti.

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