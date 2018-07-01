Ersan İlyasova, Milwaukee Bucks ile Üç Yıllığına Anlaştı

ESPN yazarı Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Ersan İlyasova eski takımı Milwaukee Bucks ile üç yıllığı 21 milyon dolara anlaşma sağladı.

2005 yılında ilk kez NBA'e girdiği sezon Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova daha sonrasında 2009-2015 sezonları arasında yine Milwaukee Bucks forması giymişti.

İlyasova şu ana kadar NBA'de Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks ve son olarak Philadelphia 76ers formalarını giymişti.

Chris Paul, Houston'da kaldı

Houston Rockets geçen sezon takıma dahil ettiği oyunculardan en önemlisini takımda tutmayı başardı.Houston yönetimi All-Star oyun kurucu Chris Paul ile dört yıllığı 160 milyon dolar olan bir sözleşme imzaladı.

Chris Paul geçtiğimiz sezon takımıyla birlikte Batı Konferansı finaline kadar çıkarken Golden State Warriors'a 4-3 ile kaybedip final umutlarını başka bahara bırakmıştı. Paul ise sakatlığından dolayı serininin yedinci maçında forma giymemişti.

33 yaşındaki oyuncu geçen sezonu 18.6 sayı, 7.9 asist, 5.4 ribaund ile tamamlamıştı.

Paul George 4 yıllığına 137 milyon dolara anlaştı

NBA'de serbest oyuncu döneminin en gözde ismi olan Paul George'un gelecek sezon nerede forma giyeceği sonunda belli oldu. ESPN yazarı Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Paul George, Oklahoma City Thunder ile sözleşme uzattı.

Buna göre George, Oklahoma City'den dört yıl için 137 milyon dolar alacak. Maksimum düzeyindeki bu anlaşmanın oyuncu opsiyonu içerdiğini de söylemek gerekiyor.

Ancak bu iddiaların en azından bir kısmı şimdilik bozulmuş gibi duruyor çünkü George, Oklahoma'da kalmaya karar verdi.

28 yaşındaki oyuncu geçen sezonu 21.9 sayı, 5.7 ribaund, 3.3 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı. (Trendbasket)