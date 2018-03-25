Erp Projeleri Nasıl Başarılı Olur?

ATP Genel Müdür Yardımcısı Sencer Salbaş, ERP projelerinin başarılı olması için neler gerektiğini Wise TV'ye anlattı.

ERP projeleri bir kurumsal çözüm geçişi olarak görüldüğünde ve tüm şirketin de bu durumu kabul ettiğinde başarılı olabileceğini belirten Salbaş, projelerin kurum süreçlerine uyum sağlamasından ziyade kurum süreçlerinin ERP'ye uyum sağlamasının gerektiğini ve tüm aşamalarına yeterli vaktin ayrılması gerektiğini ifade etti.