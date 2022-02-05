Erol Bulut'un öğrencileri gol oldu yağdı! Gaziantep'ten Sivas'a çok farklı tarife - Haberler Spor
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Erol Bulut'un öğrencileri gol oldu yağdı! Gaziantep'ten Sivas'a çok farklı tarife

Haberler.com - Spor
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Erol Bulut'un öğrencileri gol oldu yağdı! Gaziantep'ten Sivas'a çok farklı tarife

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep, Sivasspor'u 5-1 mağlup etti. Erol Bulut'un öğrencileri ortaya koyduğu futbolla dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, Kalyon Stadı'nda Sivasspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Sivasspor, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Erol Bulut'un öğrencileri gol oldu yağdı! Gaziantep'ten Sivas'a çok farklı tarife

YATABARE KIZARDI

Gaziantep'e 5-1'lik galibiyeti getiren golleri 6 ve 41'de Djilobodji, 12'de Muhammet Demir, 70'te penaltıdan Alexandru Maxim, 76'da Furkan Soyalp attı. Sivasspor'un tek sayısı ise 29'da Dimitris Goutas ile geldi. Sivas'ta Mustapha Yatabare, 63. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sivas'ın galibiyet hasreti 4'e çıktı.

PUAN BIRAKMIYORLAR

Gaziantep FK, bu sezon Süper Lig'de iç sahada oynadığı maçlarda potansiyel 33 puanın 29'unu aldı. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor ile birlikte iç sahada mağlubiyet yaşamayan iki takımdan biri.

Haberler.com - Spor

Gaziantep FK, Erol Bulut, Sivasspor, Spor, Haber

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