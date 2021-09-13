Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep, Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor'u 2-0'la geçti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep, Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor'u 2-0'la geçti

Haberler.com - Haberler | Spor
Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep, Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor'u 2-0'la geçti

Süper Lig'in 4. haftasında kapanış karşılaşmasında Gaziantep FK, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada golleri 54'te Muhammed Demir penaltıdan, 90+7'de Hamza Medlyl kaydetti. Antalya'nın hocası Ersun Yanal, hakem kararlarına sitem etti.

Erol Bulut'un öğrencileri, Antalyaspor'u 2-0 yendi ve bu sezon ilk kez galibiyetle tanıştı. Gaziantep, Muhammet Demir ile 54'te penaltıdan ve 90+7'de Hamza Mendyl'den gelen gol ile rakibini 2-0 geçti.

"TARAFTARIMIZIN AYAĞI KIRILMIŞ"

Erol Bulut karşılaşmanın ardından, "Maçtan sonra maalesef bir taraftarımızın ayak bileği kırılmış Caulker'dan forma almak isterken. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Eksiklerimiz vardı. Pozisyon üretmekte sıkıntımız yoktu ama gol atmakta sıkıntı yaşıyorduk. Bugün golleri bulduk mutluyuz" açıklamasında bulundu.

"BECERİKSİZLİĞİMİZ VARDI"

Ersun Yanal ise "Futbol bu olsa gerek. Futbolun sevildiğinin karşılığı bu olsa gerek. Belirsizliğin, belirlendiği maçlar. Kimsenin görmediği bir penaltı. Hakem herhalde görmüştür. Rakibin kaleye şut atmadığı bir maç. Bizim de beceriksizliğimiz vardı" değerlendirmesini yaptı.

Haberler.com - Spor Haberleri
Fenerbahçe, Sivasspor maçını yöneten Halis Özkahya ve ekibi için sert mesaj paylaştı

Fenerbahçe, Sivasspor maçını yöneten Halis Özkahya ve ekibi için sert mesaj paylaştı

 Emre Belözoğlu da yorumculuğa başlıyor! Artık Acun Ilıcalı'nın kanalında

Emre Belözoğlu da yorumculuğa başlıyor! Artık Acun Ilıcalı'nın kanalında
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Kylie Jenner Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Demir Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep, Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor'u 2-0'la geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 23:49:30. #1.12#