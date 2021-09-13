Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep, Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor'u 2-0'la geçti

Erol Bulut'un öğrencileri, Antalyaspor'u 2-0 yendi ve bu sezon ilk kez galibiyetle tanıştı. Gaziantep, Muhammet Demir ile 54'te penaltıdan ve 90+7'de Hamza Mendyl'den gelen gol ile rakibini 2-0 geçti.

"TARAFTARIMIZIN AYAĞI KIRILMIŞ"

Erol Bulut karşılaşmanın ardından, "Maçtan sonra maalesef bir taraftarımızın ayak bileği kırılmış Caulker'dan forma almak isterken. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Eksiklerimiz vardı. Pozisyon üretmekte sıkıntımız yoktu ama gol atmakta sıkıntı yaşıyorduk. Bugün golleri bulduk mutluyuz" açıklamasında bulundu.

"BECERİKSİZLİĞİMİZ VARDI"

Ersun Yanal ise "Futbol bu olsa gerek. Futbolun sevildiğinin karşılığı bu olsa gerek. Belirsizliğin, belirlendiği maçlar. Kimsenin görmediği bir penaltı. Hakem herhalde görmüştür. Rakibin kaleye şut atmadığı bir maç. Bizim de beceriksizliğimiz vardı" değerlendirmesini yaptı.

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