Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte Yönetim ve Belözoğlu zirvesinde konuşulanlar
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Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte Yönetim ve Belözoğlu zirvesinde konuşulanlar

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Erol Bulut'un kulüpten gönderilmesinin ardından bazı gerçekler de ortaya dökülmeye başladı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve futboldan sorumlu yöneticiler, artıları eksileri masaya yatırıp, Bulut'un gönderilmesinde karar kıldı. Bu da Başkan Koç'un onayından geçti. Alınan bazı galibiyetlerin süreci uzattığı ama futbol takımından gelen şikayetlerin artması, kritik zirvenin oluşmasına ve Bulut'un gönderilmesine neden oldu.

Teknik Direktör Erol Bulut'un Fenerbahçe macerası noktalanmadan önce Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve futboldan sorumlu yöneticilerin yaptığı karar toplantısında masada konuşulanlar ortaya çıktı. Kritik zirvede ortaya çıkan ana sıkıntı şuydu; Bulut, takım içindeki dengeleri yönetemedi, oyuncuların hocaya duyduğu güven kayboldu.

GRUPLAŞMA İŞİ ZORLAŞTIRDI

Takımdaki oyuncular, Erol Bulut'un bazı şeyleri yüzlerine karşı söylemediğini, hocanın açık olmadığını Belözoğlu'na ulaştırdı. Ve bazı önde gelen futbolcular, Bulut'a duyulan güvenin azaldığını, takımda iletişimsizlik yaşandığını iletti. Emre Belözoğlu, bu konuyu Bulut'la görüşse de hoca, takımda gruplaşmanın olduğunu ve bunu düzeltmekte zorlandığını ifade etti.

"TAKIM DEĞİL, KALABALIK GİBİ HİSSETTİK"

Emre Belözoğlu'na gelen futbolcu şikayetlerinin sayısı oldukça fazlaydı... Belözoğlu ve yönetim zirvesinde; "Oynayan ve oynamayanların heyecanı azaldı, Bulut yeni transferlere takım değil, kalabalık bir grup gibi yaklaştı, hocanın kararları ve adaleti futbolcular tarafından tartışıldı. Zaman zaman istenilen skorlar alındı, ama oyun tatmin edici değildi. Hoca saha dışında da ağırlığını koyamadı. Futbolcular gibi yönetimde de Bulut'u istemeyenlerin olması, hocanın rahat çalışamamasına neden oldu. Yeni sistem ve farklı bir şablon denemedi, aynı şeylerde ısrar etti" şeklindeki maddeler, 'ayrılık' toplantısından çıkan kararı oluşturdu.

Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte Yönetim ve Belözoğlu zirvesinde konuşulanlar
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Ömer Özarslan
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